Venezia, Lezzerini: "La gara di Coppa col Catania sarà un valido test"

© foto di Federico Gaetano

Confermato dopo la scorsa stagione, Luca Lezzerini, attraverso i canali ufficiali del suo Venezia, ha fatto il punto della situazione:

“Quest’anno abbiamo iniziato ad allenarci intensamente da subito, ora stiamo smaltendo i carichi di lavoro e stiamo entrando in condizione. Quest’anno è arrivato anche Alberto Pomini, con cui abbiamo instaurato da subito un buonissimo rapporto e stiamo lavorando bene insieme. Quest’anno si percepisce tanto entusiasmo, c’è tanta voglia di apprendere al meglio tutte le indicazione che mister Dionisi ci sta dando, c’è tanta concentrazione da parte di tutti durante gli allenamenti. Il mister in questo momento ci sta chiedendo di mantenere un possesso di palla finalizzato alla verticalizzazione e in questi giorni stiamo cercando di conoscerci il più possibile attraverso la sua idea di gioco. Ora ci aspetta il match di Coppa Italia con il Catania, loro sono una compagine molto forte, attrezzata per la promozione in Serie B, sarà sicuramente un valido test".