© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorno di presentazione in casa Venezia con il neo attaccante Samuele Longo pronto a rimettersi in gioco in Italia dopo le esperienza in Spagna con Girona, Tenerife e Deportivo La Coruna: “Sono andato via da La Coruna perché era cambiata la presidenza e per me non c’era più spazio. In Spagna sono stato diversi anni e sono cresciuto con le maglie di Girona e Tenerife, poi ho avuto diverse richieste e alla fine eccomi qui. Sono felice che sia arrivata subito la convocazione e poi l’esordio con il Venezia e la vittoria, non potrei chiedere di più in questo momento e spero di poter dare qualcosa alla squadra e al progetto veneto. - continua Longo come riporta Trivenetogoal.it - Frosinone? Non ho grandissimi ricordi della mia esperienza lì per cui non la ritengo una gara speciale, sarà come le altre”.