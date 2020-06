Venezia, Lupo: "Non mi aspettavo l'Ascoli in zona salvezza. Match importante ma non decisivo"

vedi letture

Nell'immediata vigilia di Venezia-Ascoli il ds del club lagunare Fabio Lupo ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Adriatico in merito al match del 'Penzo' contro una delle ex società: "Scontro salvezza? Non ritengo sia una gara determinate perché ci saranno altre partite da disputare - spiega il dirigente dei veneti -. La cosa certa è che ad inizio stagione non mi sarei aspettato che l'Ascoli occupasse l'attuale posizione di classifica, così come non me lo sarei aspettato per il Venezia. Sono due squadre che hanno buone qualità in organico. Questa è sicuramente una gara importante, ma non decisiva perché poi ne mancano altre otto".