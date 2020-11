Venezia, Niederauer: "Molto soddisfatto della squadra. Vittoria sull'Empoli decisiva per il futuro"

Attraverso i canali ufficiali del Venezia arrivano alcune dichiarazioni del numero uno lagunare Duncan Niederauer sulle prime uscite della formazione di Paolo Zanetti in questa stagione: "Pur essendo solo alle battute iniziali del campionato sono molto soddisfatto dell’andamento della squadra sotto la guida di Zanetti. Avevamo pianificato un strategia precisa per la partita con l’Empoli, e la squadra l’ha eseguita alla perfezione. Abbiamo battuto una delle migliori formazioni del campionato dimostrandoci all’altezza della situazione dall’inizio alla fine della partita, e spero che su questa prestazione si possano porre le basi del nostro futuro. Vorrei inoltre ringraziare i giocatori e lo staff per il loro atteggiamento propositivo e per aver mantenuto alta la concentrazione nonostante in queste settimane si sia dovuta gestire la situazione legata al COVID.”