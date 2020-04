Venezia, Niederauer sul taglio degli stipendi: "Gesto che ricorderemo. Ringrazio giocatori e staff"

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha commentato la decisione della squadra e dello staff di tagliarsi lo stipendio a causa dell'emergenza Coronavirus: “Sono molto colpito dall’atteggiamento mostrato da giocatori, staff e manager in un momento difficile così difficile per tutti. - spiega il numero uno arancioneroverde come riporta Trivenetogoal.it - È stato un gesto molto apprezzato che ricorderemo. Abbiamo raggiunto un accordo molto rapidamente perché tutti volevamo trovare una soluzione equa e nei prossimi giorni definiremo tutto in dettaglio. Questa pandemia che ci ha colpito sta avendo e avrà importanti ripercussioni sull’economia e inevitabilmente anche sull’universo sportivo e sul calcio in particolare. Dobbiamo tutti dimostrare di avere senso di responsabilità e sono orgoglioso che i nostri giocatori abbiano dato prova di essere buoni cittadini oltre che ottimi tesserati del club. Quindi i miei ringraziamenti vanno a loro. Questi sono segnali positivi, che ci fanno capire che usciremo da questa situazione più forti e più uniti di prima”.