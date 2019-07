Venezia, per Ingelsson si attende solo l'ok dei medici

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia si appresta a chiudere per un altro centrocampista. Come riferito da Tuttoveneziasport.it è tutto fatto per Svante Ingelsson, classe ‘98, dell’Udinese. Lo svedese classe ‘98 arriverà dopo l’ok dei medici che l’anno operato recentemente alla spalla. Un via libero atteso già in questa settimana.