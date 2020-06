Venezia, Scibilia: "Alcune criticità al Penzo per rispettare i protocolli. Ma contiamo di risolverle"

vedi letture

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia intervistato dal Corriere del Veneto ha parlato della ripartenza soffermandosi su qualche intoppo nella messa a norma di alcuni ambienti dello stadio Penzo: “C’è un problema legato agli spogliatoi che stiamo cercando di risolvere. Contiamo di riuscirci e se così non dovesse essere dovremo cercare un altro stadio che abbia i requisiti richiesti per le partite casalinghe. In Serie B ci sono almeno una decina di stadi che potrebbero non essere a norma per le richieste del protocollo, per cui bisognerà valutare ogni aspetto nella maniera corretta”.