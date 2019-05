Venezia in cerca di nuovi soci. E' questa la notizia pubblicata quest'oggi dal Corriere del Veneto in merito alla società di Joe Tacopina. L'idea del manager americano è quella di reperire nuovi partner che lo aiutino nel sostenere il club lagunare in relazione al progetto del nuovo stadio. Uno dei gruppo che sembrano essere interessati all'ipotesi è quello legato all'imprenditore Enrico Marchi, presidente di Save di Banca Finint.