© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina non ha digerito la direzione di gara di Luigi Nasca contro il Benevento tornando per questo a chiedere a gran voce l’introduzione del VAR: “Oggi abbiamo assistito a qualcosa di imbarazzante, il perfetto esempio del perché ci sia bisogno del VAR anche in Serie B. C’era almeno un rigore a nostro favore, un fallo che chiunque avrebbe fischiato. Siamo davvero amareggiati per i tanti errori a nostro sfavore. - conclude Tacopina - Quest’anno evidentemente siamo particolarmente sfortunati però adesso basta, è il momento di dare un segnale forte”.