Venezia, Zanetti: "A Lecce non faremo una gara di attesa: bel banco di prova". I convocati

vedi letture

Lunga trasferta per il Venezia, impegnato domani, in occasione della 10^ giornata del campionato, sul campo del Lecce.

Ai canali ufficiali della società lagunare, della partita ne ha parlato mister Paolo Zanetti: "Siamo una squadra offensiva, che attacca molto e cerca costantemente la via della rete, ma è anche vero che manteniamo sempre un certo equilibrio lavorando in maniera costante sulle transizioni e le marcature preventive. Il Lecce, oltre a essere una squadra propositiva con una identità ben precisa, è molto bravo nelle ripartenze e in settimana abbiamo lavorato molto su come poterli limitare sotto questo aspetto, anche perché non andremo in Puglia per fare una gara di attesa e anzi, cercheremo di giocare alla nostra maniera, come cerchiamo di fare sempre. Partite come quella di domani saranno un bel banco di prova per la nostra fase difensiva, ma lo sarà anche per la nostra fase offensiva, perché affronteremo una difesa molto attrezzata. Veniamo da una vittoria non facile, ottenuta non solo con la qualità ma anche con il carattere; per due volte consecutive la squadra è andata in svantaggio e ha recuperato, segno che sa reagire alle difficoltà. Saper recuperare il risultato quando si va in svantaggio è importante, in un campionato come quello di Serie B bisogna essere pronti ad affrontare ogni tipo di difficoltà, lavoriamo tanto sotto questo punto di vista".

Proprio sul torneo: "Ci attende un tour de force di partite da qui a gennaio e affronteremo tante squadre molto attrezzate, quindi tutti i punti in palio saranno importanti. Noi abbiamo una identità ben precisa e la porteremo su tutti i campi, cercando sempre di ottenere il massimo da ogni match, proponendo la nostra filosofia di calcio. Ogni volte che usciremo dal campo dovremo essere consapevoli di aver dato tutto in campo, quello che chiedo ai giocatori è proprio questo".

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: a centrocampo out Serena e Vacca.

Ecco 24 partiti alla volta del Salento:

PORTIERI: Carotenuto, Lezzerini, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Marino, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Crnigoj, Fiordilino, Maleh, Rossi, Taugourdeau

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.