Venezia, Zanetti: "Buon pareggio su un campo difficile. Normale ruotare i giocatori"

Al termine del pareggio maturato sul campo della Cremonese, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha commentato l'andamento del match in conferenza stampa. Questa la sua analisi, riportata da trivenetogoal.it: "Punto importante contro una squadra di grandi valori. Abbiamo alternato momenti di sofferenza a momenti di buon calcio, nel complesso la prestazione è stata buona. Non siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni create ma siamo riusciti a tenere inviolata la porta. Nel secondo tempo abbiamo fatto 25 minuti importanti e forse avremmo meritato di andare in vantaggio. Giochiamo sempre per vincere ma questo pareggio ce lo teniamo stretto, non so quante squadre usciranno da Cremona con dei punti".

Sul match infrasettimanale contro il Pescara

"È probabile che ci saranno dei cambi, la gestione delle forze è necessaria, ma ora pensiamo a recuperare le energie. Anche oggi ho fatto qualche modifica all'undici di partenza ed ho ricevuto buone risposte: Vacca ha fatto molto bene, Crnigoj più che sufficiente. Da Johnsen ci aspettiamo tantissimo, era la prima partita da titolare e chiaramente ha bisogno di tempo per entrare negli schemi di gioco".

Sull'esordio del classe 2000 Rossi

"Lo ritengo un ragazzo di grande prospettiva, dal primo giorno si è messo a disposizione e sta crescendo gradualmente. Dopo i primi minuti un po' contratti ha fatto bene il suo lavoro. Gli serve fiducia e bisogna avere il coraggio di puntare su giocatori così giovani".