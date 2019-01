© foto di Federico Gaetano

Dalla scorsa estate Gianmarco Zigoni è in uscita dal Venezia, ma come nella scorsa finestra di mercato trovare una sistemazione al classe ‘91 non sarà facile. A complicare le cose, oltre l’ingaggio, sono le condizioni fisiche del calciatore che nelle ultime settimane non è riuscito ad allenarsi al meglio a causa di una fascite plantare e dell’infiammazione del tendine d’Achille. La Juventus Under 23 si è già sfilata dalla corsa dopo le voci delle scorse settimane, dalla Serie B non arrivano offerte e così, come rivela Trivenetogoal.it, si fa strada l’ipotesi Piacenza in Serie C che avrebbe già contattato le parti per capire se l’affare si può fare.