© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Lunga intervista al tecnico della Salernitana Giampiero Ventura sulle colonne de La Gazzetta dello Sport che torna a guidare un club di Serie B a 26 anni dall’esordio sulla panchina del Venezia nel 1993 quando ancora non aveva il patentino: “Voglia ed entusiasmo sono gli stessi, sono ancora qui a parlare di calcio e non mi lamento. Nella mia carriera ho fatto due grandi errori, lasciare il Cagliari in Serie A per allenare la Sampdoria (sua squadra del cuore NdR) e poi accettare la Nazionale. In quest’ultimo caso c’erano problematiche a livello politico che non conoscevo e poi sarei dovuto essere affiancato da Lippi, invece dopo pochi mesi sono stato delegittimato e abbandonato. - continua Ventura – Cerci? Dopo tre anni negativi ha voglia di rivalsa e la rabbia giusta per dimostrare di essere un calciatore. Ho scelto Salerno perché Lotito mi ha chiesto una mano per ricostruire in una grande piazza dopo tre anni difficili, una situazione che mi ricorda quella di Torino ai tempi”.

Spazio poi alla Serie B in generale con Empoli, Benevento, Cremonese e Frosinone come favorite dall’ex ct che sarà il più maturo tra i 100 tecnici dei campionati professionistici e sfiderà colleghi che potrebbero essere i suoi figli: “Liverani è quello che mi incuriosisce di più perché ha idee. In B mi piacerà incontrare i vari Inzaghi e Nesta: questo è un mestiere bellissimo, auguro a loro di farlo per tantissimi anni”.