Ventura sul Lecce: "La A è nelle loro mani. Spero nella promozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale nonché ex tecnico di Torino, Lecce e Bari, ha parlato a Tuttocalciopuglia.com:

Cosa pensa del campionato del Lecce? "Comunque vada resterà ottimo. Adesso hanno tutto il futuro in mano, basta vincere, anche se non sarà facile. Ci sono tutti i presupposti per la promozione e spero che la ottengano. La carta vincente di Liverani è il collettivo".

Il Bari ripartirà dalla Serie C. "Mi auguro che i Galletti possano seguire un percorso simile al Lecce. Nel calcio non si può prevedere nulla e anche il campionato di Serie D nascondeva delle insidie. Se per caso riuscissero a ottenere un'altra promozione, ci sarebbero tutti i presupposti per tornare nel calcio che conta".