Vicenza, Di Carlo: "Ora vado sul Grappa in bici. Rinforzi? 4-5 giocatori e un bomber di razza"

Spazio al tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo in una lunga intervista su La Gazzetta dello Sport in cui racconta la promozione in Serie B, il fioretto fatto a inizio stagione i progetti per il futuro: “La promozione ce la siamo meritata sul campo e adesso abbiamo davvero aperto un ciclo. I miei giocatori e io, lo staff, patron Rosso e la società, e ovviamente i nostri tifosi, tutti abbiamo un grande sogno che è il ritorno del Vicenza in A. Avevo detto che in caso di promozione avrei scalato il Grappa in bicicletta. E allora uno di questi giorni proverò l’impresa. Con Guidolin? Ma neanche per sogno, chi riesce a stargli dietro?. - continua Di Carlo – La squadra andrà rinforzarla e dovremo essere bravi a individuare i giocatori giusti, li sceglieremo sia per il livello tecnico sia per le qualità umane e caratteriali. Quattro o cinque giocatori andranno inseriti nell’organico con Magalini andremo a individuare i nomi giusti e ripeto funzionali al nostro gruppo, e sì, di sicuro dovrà arrivare un bomber di razza”.