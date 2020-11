Vicenza, Gori: "Arrabbiati dopo Pisa. La Serie B? Ci stiamo abituando alla categoria"

Gabriele Gori, attaccante del Vicenza arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Stella: “Il gol contro con il Pisa è una conseguenza del fatto che giocando con le nostre idee arriviamo a segnare quattro gol in una partita, ovviamente ci sono delle lacune ma le hanno tutti, ci stiamo lavorando tutti i giorni e sicuramente arriveranno delle vittorie. La Serie B? La categoria si fa sentire perché è vicina al vertice, la C è completamente diversa sotto tutti i punti di vista, non è assolutamente facile ma è un altro tipo di calcio. Ora ci stiamo abituando alla categoria e piano piano avremo i frutti. L’umore della squadra? Noi siamo sempre propositivi, il campionato è veramente lungo, ci sono più di trenta partite e dobbiamo essere spensierati con la consapevolezza di dover portare a casa punti. Su cosa punta il mister? Vuole carattere, perché così riusciamo a macinare punti che è la cosa che ci chiede il pubblico e la società. Equilibrio è la parola chiave, bisogna cercare di essere più compatti ma sicuramente ci riusciremo, basta avere del tempo per lavorare. Il morale? Dopo Pisa eravamo molto arrabbiati perché era una partita alla nostra portata e siamo andati in superiorità numerica, dispiace, ma abbiamo smaltito l’arrabbiatura ma dobbiamo pensare alla Cremonese perché sarà un match molto importante. Sarà uno scontro importante, ma come lo era quello contro il Pisa, delle squadre alla nostra portata. Dobbiamo essere tranquilli e andare in campo spensierati. Come mi trovo? Alla grande, ci sono ragazzi squisiti e mi sono legato a tutti, mi hanno accolto a braccia aperte".