Vicenza, Guerra può tornare in Serie C: ci pensano Novara e Catanzaro

Il futuro di Simone Guerra, attaccante classe '89 del Vicenza, potrebbe essere nuovamente in Serie C. Il giocatore infatti, come rivela Tuttoc.com, è finito nel mirino di due big della terza serie come Catanzaro e Novara, che alla riapertura del mercato andranno a caccia di rinfrozi in attacco.