Vicenza, Padella emozionato per il gol: "Sembra un film per come è avvenuto"

vedi letture

Dopo la vittoria contro l'Ascoli, il difensore del Vicenza Emanuele Padella ha commentato: "E’ stata un’emozione indescrivibile, sembra un film per com’è avvenuto, fare gol all’ultimo minuto per la mia squadra, è importante per i tre punti e per il morale. Ho segnato all’Ascoli che come ho sempre detto per me è stata la mia casa ed è la mia casa, il mio cuore è lì e mi dispiace averli messi ancor più in difficoltà ma questi punti erano troppo importanti per il nostro morale: la squadra se li meritava davvero perché venivamo da una sconfitta e ci volevamo subito rifare. Siamo davvero felici di questa vittoria, ho segnato un altro gol decisivo e sono contento. Una dedica? Fatico ancora a realizzare di aver segnato. E’ un cerchio che si chiude perché ad Ascoli ho vissuto due anni intensi anche a causa della malattia che ha vissuto mia moglie, dove è andato tutto per il meglio, quindi il mio cuore è lì. E’ destino ed io ci credo, non è un caso che io abbia segnato un gol così importante. Le lacrime sono scese perché c’era tanta emozione per me, per la mia voglia di non mollare e di fare sempre qualcosa di importante per la mia squadra, ringrazio sempre questa società per l’opportunità che mi ha dato lo scorso anno. Il mio gol? L’ho toccata di esterno, era destino, doveva finire così. Sono contento per la squadra, per la società, per il mister, per tutti perché diamo sempre tutti il massimo da luglio dello scorso anno. C’è un progetto che sta andando avanti e sono contento di farne parte. Due gol tuoi e 6 punti conquistati? Non mi era mai successo ma nella mia testa c’è già la Reggina per ottenere altri 3 punti per noi e per i nostri tifosi, con loro e la loro spinta sarebbe tutto diverso. Fatica per le gare ravvicinate? Purtroppo veniamo da una situazione Covid che ha coinvolto molti di noi e non siamo riusciti ad allenarci, tanti infortuni lunghi e c’è tanta fatica. Pesa e peserà ma domani cercheremo di recuperare per la battaglia che ci aspetta martedì contro la Reggina, speriamo di ottenere un’altra vittoria perché sarebbe davvero un passo importante".