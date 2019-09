Virtus Entella, Boscaglia: "C'è un po' di rammarico per il pareggio"

Al termine di Pescara-Virtus Entella (1-1 il risultato, ndr), Roberto Boscaglia ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: “C'è un po’ di rammarico ma il risultato ci può stare. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno nella ripresa quando siamo stati costretti ad abbassarci per chiudere le corsie laterali. Le condizioni di Crimi ? Dobbiamo sperare. Machin che ho avuto a Brescia ha tanta qualità. Negli ultimi 25′ non siamo riusciti a ripartire ma sono soddisfatto. Uscire da questo stadio con un risultato positivo non è affatto facile".