Vuletich: "A Salerno non ho avuto modo di mostrare il mio valore. Ma sogno di tornare in Europa"

L'ex attaccante della Salernitana Agustin Vuletich intervistato da Tuttosalernitana.com ha parlato di come sta vivendo in Colombia, dove è andato a giocare, questa emergenza dovuta al Coronavirus spiegando di sognare una nuova chance nel nostro paese: “Sono in Colombia, sono rimasto qui perché appena è iniziata l'emergenza hanno sospeso tutti i voli. In Italia la situazione non è buona, lo ascolto ogni giorno dai telegiornali. Da noi, invece, il governo si è mosso in anticipo e sembra, almeno per il momento, che questa scelta sta dando i suoi frutti. Noi calciatori ci alleniamo a casa, seguiamo un programma preparato dallo staff tecnico. Purtroppo non conosciamo una data precisa per la ripartenza. Quello che possiamo fare è continuare a seguire le regole. Speriamo, però, che si riprenda presto. - continua Vuletich – Salerno? Ero partito bene, tutti erano contenti, avevo fatto un precampionato straordinario e segnato anche in Coppa Italia. Poi non so cosa sia successo, ma non ho avuto più la possibilità di dimostrare il mio valore. Avrei voluto fare di più, ma non ho abbandonato l'idea di tornare in Italia o in Europa. Magari un giorno ritroverò sulla mia strada la Salernitana”.