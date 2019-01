AC Penalizzazione da urlo! Sono già 67 i punti in "classifica"

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

Era il 1° novembre scorso quando raccontammo del ritorno in campo dell'AC Penalizzazione, formazione virtuale che raccoglie tutti i punti di sanzione inflitti alle società di Lega Pro dalla giustizia sportiva. Quasi tre mesi fa il conteggio delle sanzioni era arrivato a quota 31, un bottino all'epoca nettamente superiore a quanto raccolto da tutte le formazioni esistenti iscritte alla terza serie. Un bottino che dopo le penalizzazione arrivate ieri dal TFN si è impennato ulteriormente, con il -26 attribuito al Matera a svettare su tutte gli altre sanzioni (-4 a Cuneo e Pro Piacenza, -2 a Rieti e Reggina).

Per i lucani il computo totale delle penalizzazioni arriva, dunque, ad un clamoroso -32 figlio dei cinque punti tolti a novembre, i 26 sopracitati e un ulteriore punto in meno per aver perso a tavolino la gara al 'Massimino' di Catania.

E il conteggio totale per l'intera Lega Pro? Un agghiacciante 67, quasi tre volte più delle penalizzazioni della passata stagione. Per dare un'idea di quanto sia enorme questo conteggio basta pensare che il Padova, lo scorso anno promosso in Serie B, nell'intera stagione aveva raccolto 63 punti. Quattro in meno del monte totale di penalizzazioni attualmente in essere.

Una situazione drammatica, non più sostenibile, e che purtroppo è destinata ancora a peggiorare per il prosieguo della stagione. AC Penalizzazione, ci rivedremo presto.

Di seguito la classifica delle penalizzazioni aggiornata dopo le ultime sentenze:

Matera -32

Lucchese -8

Pro Piacenza -8

Cuneo -7

Monopoli -2

Reggina -2

Rieti -2

Arzachena -1

Juve Stabia -1

Rende -1

Siracusa -1

Trapani -1

Triestina -1