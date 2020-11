Addio Maradona, l'omaggio della Vis Pesaro: numero 10 sul calzettone sinistro

I giocatori della società Vis Pesaro 1898 domenica, nella gara delle 17:30 in trasferta allo stadio Euganeo di Padova, indosseranno i calzettoni neri della terza divisa, con stampato davanti il numero 10 bianco sulla gamba sinistra. Un gesto a scopo celebrativo per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì 25 novembre all’età di 60 anni.

Un mito per tutti: non solo per chi scende in campo, ma anche per tifosi, sportivi e addetti ai lavori. Per questo la Vis Pesaro 1898 ha deciso, con un piccolo gesto, di ricordare colui che ha reso grande il calcio. Per l’occasione, tutte le gare della Serie C, prima del fischio d’inizio, osserveranno un minuto di raccoglimento come disposto dalla Figc.