Ag. Cianci: "Vicino al Bari in estate, ma non potevamo aspettare le otto di sera dell'ultimo giorno"

Intervistato da Tuttobari.com l’agente Alberto Bergossi ha parlato del mancato arrivo nell’ultimo mercato di Pietro Cianci nella piazza pugliese e della possibilità che a gennaio si torni a trattare: “Non aveva alcuna rivincita da prendersi segnando contro il Bari, anzi è un tifoso della squadra della sua città fin da bambino. C’era stata anche una possibilità di un suo trasferimento in biancorosso a luglio-agosto, ma le cose sono andate per le lunghe poiché Romairone aveva problemi a sfoltire la rosa. A pochi giorni dalla fine del mercato mi sono risentito con lui e gli ho detto che c’erano altre situazioni e che il giocatore fino a quel punto aveva rifiutato ogni alternativa. Mancando un giorno alla chiusura e non avendo avuto segnali concreti abbiamo dovuto prendere una decisione, non potevamo aspettare le otto di sera rischiando di restare a Teramo contro il proprio volere. Gennaio? Nel calcio non si può mai dire. Magari a gennaio i galletti avranno bisogno di un attaccante con altre caratteristiche, vediamo, ovviamente l’unica cosa certa è che sarebbe contento di un eventuale trasferimento a Bari. - conclude Bergossi – A Potenza ha trovato un ambiente giusto, dove tutti lo aspettavano a braccia aperte. È un ragazzo intelligente, umile e che si mette a disposizione della squadra. Chiaramente spero che faccia un po’ di gol, magari per cercare di portarlo in una categoria superiore a giugno perché credo che se lo possa anche meritare”.