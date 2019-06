Ag. Ferrara: "La prossima settimana incontro decisivo con il Monopoli"

Fonte: TuttoC.com

Nei giorni scorsi Onofrio Lopez, patron del Monopoli aveva dichiarato che in merito alla posizione del difensore Michele Ferrara il club aveva formulato una proposta senza ricevere risposte e che per questo avrebbe guardato altrove. Sul futuro del giocatore è quindi intervenuto il procuratore Giovanni Tateo ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.com: "La prossima settimana ci sarà un incontro con il club per capire meglio il da farsi. Ci sarà anche il mio socio Narcisi. Di sicuro il percorso del ragazzo in tutti questi anni in riva all'Adriatico è stato importante. Vedremo cosa accadrà".