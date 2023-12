ufficiale Messina, doppia risoluzione consensuale. Salutano Ferrara e De Matteis

Doppia risoluzione in casa Messina. Nella giornata di oggi il club siciliano ha infatti annunciato la fine dei contratti con Michele Ferrara e Jacopo De Matteis. Una risoluzione consensuale per due pedine che in stagione hanno collezionato dieci presenze, il difensore, e una in Coppa Italia di Serie C per il portiere. Questo il comunicato ufficiale pubblicato oggi dalla società giallorossa sui proprio canali:

"L’ACR Messina comunica di avere risolto i contratti con il difensore Michele Ferrara e il portiere Jacopo De Matteis. In data odierna è stato trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di entrambi i calciatori. ACR messina augura a Michele e Jacopo le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere".