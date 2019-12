© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato da TuttoBari.com il procuratore Marco De Marchi ha parlato della prestazione di Giovanni Terrani e del nuovo ruolo da trequartista che sta rivestendo dopo il cambio dell’allenatore e l’arrivo di Vivarini: “Ha fatto un’ottima prestazione e segnato un gol molto bello che appartiene alle sue caratteristiche per cui sono contento. Si sta mettendo a disposizione dell’allenatore e di contraccambiare la fiducia che gli sta dando. Penso che possa ricoprire il ruolo di trequartista perché da quando aveva 14 anni ha giocato in ogni posizione dell’attacco, in più ha tecnica, forza e capacità di strappare. E questo gli permette di saltare l’uomo. Se poi il mister lo sta facendo giocare lì vuol dire che ha visto quotidianamente un ragazzo che ha un certo tipo di qualità. - conclude De Marchi guardando al futuro - Giovanni sa il percorso che sta facendo e che deve fare. Conosce gli obiettivi che si è prefissato. Una piazza meravigliosa come Bari, che non c'entra niente con questa categoria, e con le pressioni che ci sono, ritengo sia il posto giusto per lui. Lui si sta comportando molto bene e il fatto di non accontentarsi mai gli permette di raggiungere obiettivi sempre più lontani".