Fonte: TuttoC.com

Contento e soddisfatto Rino Lavezzini, mister dell'Albissola, ai margini della vittoria dei ceramisti contro la Robur Siena. È sicuramente un successo molto importante, dopo due mesi di digiuno e contro una squadra che lotta per i piani alti della classifica. Convinto dei mezzi della propria formazione, l'allenatore dei liguri festeggia il primo successo in panchina, dopo le recenti sconfitte con Pisa ed Entella. Queste le sue parole riportate dal portale locale svsport.it: "Questa squadra ha sempre giocato bene. È un gruppo in cui i "vecchi" devono avere la voglia di trascinare i giovani. Mancava la convinzione di poter vincere le partite. Il gol subìto ci ha sbloccato: forse il Siena pensava mentalmente di averla già vinta, noi nell'intervallo ci siamo detti che potevamo fare di più di così e abbiamo trovato le motivazioni per avere la spinta, il coraggio e la personalità di andarli ad attaccare. La squadra ci crede davvero, per questa società la categoria è una novità e merita tanto: non è facile vincere tre campionati nei dilettanti e trovarsi tra i professionisti. Saranno stati fatti degli sbagli, ma sono state fatte anche cose buone che il prossimo anno si potranno migliorare".