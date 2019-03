Il tecnico dell'Albissola, Rino Lavezzini ha commentato così la sconfitta rimediata in casa contro il Pisa: "Preferisco non parlare dei problemi di questo campionato ma non credo sia corretto che al venerdì possano uscire delle decisioni come queste (la decisione della Corte Federale che ha rimescolato le carte nella lotta salvezza, ndr). Siamo però convinti di poterci salvare sul campo perché oggi abbiamo fatto molto bene contro una squadra forte come il Pisa che reciterà di sicuro".