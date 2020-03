Alessandria, il ds Artico: "Nulla è scontato, neanche la ripresa dei campionati"

Fabio Artico, direttore sportivo dell'Alessandria, è intervenuto dalle colonne di GrigiOnLine.com per commentare la situazione del calcio attuale, influenzata dall'emergenza Coronavirus che ha portato allo stop dei campionati e degli allenamenti: “Abbiamo sanificato tutto al Centro Michelin ed il 16 marzo ci ritroveremo quando, salvo evoluzioni, riprenderemo ad allenarci. Nulla è scontato, neanche la data della ripresa, bisogna capire cosa succederà. La situazione è talmente straordinaria che è difficile programmare. Dovremo avere la pazienza di attendere notizie, sperando che siano positive. Il clima all’interno del gruppo è buono, anche se in questi ultimi giorni è inevitabile un po’ di apprensione. All’inizio non dico che la cosa sia stata un po’ sottovalutata da tutti in Italia, ma ora è importante avere un atteggiamento responsabile. Come tutti ci atteniamo alle indicazioni che arrivano dai decreti ministeriali. Lo stop? Con il senno di poi è sempre facile parlare. Credo che prendere iniziative prima che le cose arrivassero a questo punto, sarebbe potuto sembrare un eccesso di prudenza. Oltre alla passione dei tifosi ci sono interessi economici, perciò penso che le tempistiche siano state corrette. Ovvio che se si fosse saputo prima si sarebbero prese decisioni diverse”.