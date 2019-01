© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com, si è attivato un fronte di mercato tra Alessandria e Carrarese, con i grigi che hanno manifestato il loro interesse per Claudio Coralli, attaccante classe ‘83 attualmente in forza al club toscano. La trattativa è aperta, ma prima di lasciare libero il giocatore i marmiferi vogliono garantirsi la certezza di un adeguato sostituto.

Proprio per questo una eventuale conclusione positiva non è attesa in tempi brevi ma potrebbe addirittura arrivare sul finire della finestra invernale di mercato.