Allarme Coronavirus. Lega Pro, Tognon: "Stop? Bisogna tenere in conto la volontà dei calciatori"

vedi letture

Il vicepresidente della Lega Pro Jacopo Tognon intervistato da Il Mattino di Padova ha parlato della situazione del calcio italiano ai tempi dell’emergenza Coronavirus: “Siamo di fronte a una questione epocale, non si può sottacere al grido d'allarme giunto da Damiano Tommasi. È legittimo e da tenere in considerazione il fatto che i giocatori abbiano paura. Chi può dirci se una partita è pericolosa o no? Noi non di certo, la risposta compete a l’Istituto Superiore di Sanità e al Governo. - continua Tognon - Da un lato, dobbiamo fidarci di quanto ci dicono gli esperti, e a loro facciamo riferimento, ma è anche vero che, se si impone un nuovo blocco, non abbiamo problemi ad arrivare sino a fine giugno, con play off e play out. Certo, se i giocatori non se la sentono, benché i requisiti per andare in campo ci siano, credo che bisognerà tener conto della loro volontà. Si potrebbe andare, dunque, verso un altro stop".