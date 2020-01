© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Andrea Ardito,, ex giocatore del Siena, ora allenatore del Seregno, ai microfoni di TuttoC.com ha analizzato il momento dei bianconeri: "Ho sentito che ci sono state delle critiche, delle contestazioni, ma nonostante tutto è lì, a 5 punti dalla seconda. Se riuscirà in questa sessione di mercato a rinforzare la squadra dove serve e trovare un pizzico in più di continuità in questa seconda parte di stagione, può fare quel salto di qualità che cerca. Il secondo posto può essere un obiettivo concreto".