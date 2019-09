Arezzo, gol che va e gol che viene. Ma Di Donato non ci sta

Non va oltre il pareggio contro la Pergolettese, l'Arezzo di mister Daniele Di Donato, che ha però da recriminare per quello che è stato il match. O meglio, alcune decisioni prese nello stesso. Come riporta tuttoc.com, il tecnico amaranto non nasconde la sua delusione nel post partita: “E’ stata una partita a senso unico, l’unico rammarico deriva dal fatto che abbiamo fallito il raddoppio e subito dopo c’è stato quell’infortunio che poi ha generato il rigore. Non riesco a capire alcune regole. Due settimane fa ho perso una partita per un fuorigioco che poi in realtà l’aveva toccata un nostro giocatore. Oggi (ieri, ndr) nella stessa situazione mi hanno annullato il gol. Allora qual è la regola? Me la devono spiegare anche perché i ragazzi lavorano una settimana e poi per queste sviste non raggiungiamo i risultati che meritiamo. La prestazione c’è stata ed è stata anche buona, non ci sono stati concessi due rigori così come devo rivedere il rigore dato alla Pergolettese".