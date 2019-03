© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Marco Baldan, difensore classe '93 in forza all'Arzachena, secondo quanto raccolto da TuttoC.com saluterà i sardi al termine del campionato per trasferirsi all'Arezzo. Accordo trovato, dopo la scadenza del contratto con i biancoverdi avverrà il passaggio in amaranto. Per l'ex Sudtirol 29 presenze in stagione con gli smeraldini.