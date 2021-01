Baldan, sedotto e abbandonato dal Livorno. L'agente: "Cambio continuo delle condizioni"

vedi letture

Era prossimo ad approdare al Livorno, ma la situazione poi è naufragata e Marco Baldan è (temporaneamente) tornato ad Arezzo.

Di questa particolare situazione, ai microfoni di tuttoc.com, ne ha parlato l’agente del difensore Sandro Stemperini: "Abbiamo messo il ragazzo a disposizione del Livorno, anche perché mister Dal Canto lo conosce bene e ad Arezzo era in scadenza. Mi hanno chiamato e il contratto sembrava interessante, nel frattempo ha effettuato il tampone come da protocollo e sperava di iniziare presto questa nuova avventura. Ci avevano detto di partire, ci hanno inviato la documentazione tramite email e, quindi, era tutto fatto. L’accordo era per un anno e mezzo. Ieri sera mi ha chiamato il direttore sportivo Rubino, ha cambiato le carte in tavola e ci ha detto che l’accordo era solo fino al prossimo 30 giugno. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, il calciatore ha accettato lo stesso ed era già in città. Ha trascorso la notte a Livorno, pronto per mettersi a disposizione del club. Alla fine hanno cambiato nuovamente le condizioni: prima un anno e mezzo di contratto, poi sei mesi, poi gli hanno detto che poteva tornare ad Arezzo. Non aveva nemmeno sostenuto le visite mediche, colgo l’occasione per sottolineare che fisicamente sta bene e ha sempre giocato fino a pochi giorni fa. Ora ci guarderemo intorno riaprendo alcuni discorsi che avevamo accantonato proprio per dare priorità assoluta al club toscano”.