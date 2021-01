tmw Livorno, ecco il primo rinforzo: dall'Arezzo arriva Baldan

Da una piazza toscana all'altra. Per Marco Baldan, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, può dirsi conclusa l'esperienza all'Arezzo, ma il difensore si aprono le porte del Livorno: sarà infatti lui il primo rinforzo di gennaio dei labronici.

Attese in serata le firme, per il trasferimento a titolo definitivo.