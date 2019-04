© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Pisa, il tecnico dell'Arzachena Mauro Giorico ha detto: “Peccato per il buon inizio di primo tempo dove abbiamo avuto qualche occasione per passare in vantaggio, poi l’episodio sfavorevole del rigore ed espulsione di Pandolfi ha complicato la nostra gara. Nel secondo tempo ci hanno fatto subito male e chiuso definitivamente la partita. Giocare con un giocatore in meno contro il Pisa non è semplice, chiunque avrebbe fatto fatica. Sono soddisfatto per il rientro di Loi e per l’esordio di Lolli. Lolli è un ragazzo interessante, abbiamo voluto farlo esordire perché può crescere molto in quanto ha delle qualità, poi è un 2002 quindi ha anche l’età dalla sua parte”.