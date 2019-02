© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Dopo il pareggio interno contro il Cuneo, il tecnico dell'Arzachena Mauro Giorico ha commentato: "E' stata una partita condizionata dal vento, era difficile giocare palla a terra. Anche loro hanno impostato una partita sulle seconde palle. La vittoria ci poteva stare, magari con un pizzico di fortuna, ogni tanto ci vuole pure quella e oggi non c'è stata. La squadra è viva, un pareggio prima o poi ci doveva essere. Chiaro che sarei stato più felice se avessimo vinto. Ma visti gli altri risultati, siamo lì, lottiamo e lo faremo in ogni partita. I ragazzi non mollano di un centimetro".