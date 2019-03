© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il tecnico dell'Arzachena Mauro Giorico ha commentato il successo contro il Pontedera: "Abbiamo avuto qualche difficoltà nei primi 10' perché loro ci aggredivano alti, ma una volta prese le misure siamo stati bravi a concedere quasi niente. Nel secondo tempo si è messo tutto in modo diverso, soprattutto dopo l'espulsione del loro giocatore ed il 2 a 0. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, i ragazzi volevano la vittoria e l'abbiamo ottenuta con una buona prestazione. Il Pontedera è un'ottima squadra con molti giovani interessanti ed altri, come Mannini e Caponi, che non tutti possono permettersi. Siamo stati bravi a contenerli e a ripartire, non ricordo un tiro del Pontedera nello specchio della porta. Dopo la sconfitta di Vercelli, la squadra ha risposto con una vittoria meritatissima ed importante perché ci permette di mantenere i 4 punti di vantaggio sull'Albissola e, visto che la Pistoiese ha perso in casa contro l'Olbia, possiamo ambire a riprenderla, questo sarebbe per noi un ottimo risultato".