Arzignano Valchiampo, anche Fabio Rossitto in lizza per la panchina

© foto di Federico De Luca

L’Arzignano ValChiampo, formazione che si è guadagnata sul campo la promozione in Serie C, sta scegliendo la nuova guida tecnica per il prossimo anno. In pole position c’è William Viali, che ha avuto un contatto con la proprietà, ma non è il solo: Fabio Rossitto, ex tecnico del Pordenone, e Manuel Spinale sono tra i candidati alla panchina. Lo riporta il Corriere del Veneto.