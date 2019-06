Arzignano Valchiampo, incontro in giornata con William Viali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'addio a sorpresa con Daniele Di Donato l'Arzignano Valchiampo, formazione neo promossa in Serie C, si è attivata per trovare un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal nella giornata di oggi il club gialloazzurro ha incontrato William Viali per valutare la possibilità di un suo approdo in panchina.