Asta annuncia l'addio alla Pistoiese: "Spiace, ma è giusto così"

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

In un’intervista rilasciata a Tuttoc.com il tecnico Antonino Asta ha annunciato il proprio addio alla Pistoiese dopo aver raggiunto la salvezza nel Girone A di Serie C: “È finito un rapporto di lavoro ed è finito con una salvezza positiva per entrambi. Non c’è rancore, ma solo vedute diverse che hanno portato le nostre strade a separarsi. È stata un'esperienza intensa, sono arrivato in mezzo a tante difficoltà e siamo riusciti a mantenere la categoria, centrando in pieno l'obiettivo prefissato. È rimasto un bellissimo rapporto con il presidente e anche gli altri dirigenti, ma è finito un ciclo, anche se breve. - continua Asta - Non sapevano ancora cosa fare per il futuro ma io ho ritenuto che fosse giusto finirla così, dopo sette mesi tosti, ma soddisfacenti. Tifosi? Spiace lasciare un pubblico così caloroso che mi ha accolto subito e mi ha sempre sostenuto. Li ringrazio pubblicamente e da oggi in poi fra loro ci sarà un tifoso in più. Mi spiace andare via ma ero giusto così"