Fonte: TuttoC.com

Dopo aver assunto la carica di amministratore unico dell'Arezzo - oltre a quella di presidente - Giorgio La Cava è intervenuto ai microfoni di arezzonotizie.it: "E' successo quello che si sapeva da giorni, quello che mi interessa di più è che c'era un clima sereno e per me questa ripartenza ci voleva. Ripartiamo tutti più uniti. Il mio impegno sarà sempre più grande per fare sempre più forte l'Arezzo. La mia posizione non è che si rafforza, dovevano solo essere chiarite alcune cose. Sul campo abbiamo queste finali che dovremo fare al meglio perché siamo sempre stati lì e sarebbe un peccato perdere posizioni. Fermo restando che il campionato dell'Arezzo rimane straordinario".