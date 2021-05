Arezzo, La Cava esce di scena: ceduto anche il 5% alla Mag Servizi Energia

Giorgio La Cava lascia definitivamente l'Arezzo. Perché, come racconta arezzonotizie.it, ha ceduto anche il 5% che aveva tenuto a titolo personale all'attuale proprietà, la Mag Servizi Energia, che sale quindi al 99% delle quote, con l'1% che resta nelle mani del comitato Orgoglio Amaranto.

Queste le sue parole: "Era presente il mio avvocato davanti al notaio per l'atto, era un passaggio in programma da tempo. Ero rimasto dentro l’Arezzo solo per dare dei consigli qualora fosse stato necessario e mi avessero chiamato in causa. Peccato che questa stagione si sia chiusa con la retrocessione. La mia esperienza è stata sicuramente emozionante ma anche stressante. La battaglia totale, i playoff, poi però il Covid ha frenato e cambiato tutto. Di certo resto molto legato all’Arezzo. Ai tifosi e alla società faccio un grande in bocca al lupo affinché possano tornare dove io ho lasciato l’Arezzo. Se rientrerò nel mondo del calcio? Adesso devo pensare ad altro".