Avellino, Capuano: "Albadoro ha disatteso in maniera grave le regole"

Ezio Capuano, tecnico dell'Avellino, è intervenuto in conferenza stampa al termine del successo della sua squadra per 3-1 sul Rieti. Queste le sue parole riportate da AvellinoToday: "Abbiamo portato a casa una vittoria importante contro una grande squadra. Il Rieti, oggi, era il peggior avversario da affrontare. Noi li abbiamo attaccati come fossimo dei cannibali... Abbiamo avuto l’intuizione di affrontarli nel loro campo. Quando abbiamo incassato il goal ci siamo un po' spaventati. Da qui ho voluto giocare con i tre centrocampisti con Micovschi a ridosso della punta. Ora abbiamo un vantaggio importante sulle dirette concorrenti. Il cammino, però, è ancora lunghissimo. Ci godiamo questa grande prestazione".

Quindi una parentesi sull'esclusione di Diego Albadoro: "Chi gestisce il comando è deputato a decidere, io non sono un pupazzo. Altrimenti non allenavo l’Avellino. Diego ha disatteso in maniera grave le regole. Ecco perchè è rimasto fuori nella partita della vita".