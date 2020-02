vedi letture

Avellino, Circelli: "Promessa mantenuta, ma non posso andare avanti da solo"

L’amministratore dell’Avellino Nicola Circelli ha parlato dopo l’adempimento delle scadenze (ed evitato quindi la penalizzazione) facendo il punto della situazione: “Ho dato seguito a quanto pubblicamente affermato nella mia ultima conferenza stampa e, insieme al socio Innovation Football, ho provveduto ad effettuare i pagamenti necessari al fine di evitare sanzioni e penalizzazioni per l’Avellino. Non ho mai fatto mistero di non riuscire da solo a mandare avanti la società e assicurare la solidità finanziaria ed economica richiesta dalla FIGC e per la quale i soci della IDC non sono riusciti finora a prestare idonee garanzie. - continua Circelli come riporta Tuttoavellino.it - Adesso si deve guardare avanti e ci vuole chiarezza, soprattutto nei confronti della piazza e della tifoseria. Questa è una settimana delicata e decisiva, io ho fatto ciò che ho promesso e che dovevo. Insieme al socio Innovation Football ho già iniziato a lavorare, nell’attesa di evoluzioni e cambiamenti della compagine societaria, affinché l’Avellino non abbia problemi in vista delle prossime scadenze. Il mio prossimo passo sarà quello di verificare la situazione con la Federazione, per dare certezze all’Avellino. La città di Avellino, l’intera Irpinia e tutti i tifosi e gli appassionati meritano il rispetto richiesto a chiare lettere”.