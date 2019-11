Avellino, contestazione dei tifosi nei confronti di patron De Cesare

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Matteo Ferri

La difficile situazione societaria dell'Avellino si riverbera anche in campo. Al punto che, durante la sfida di Coppa Italia Serie C tra gli irpini e la Cavese, una parte della tifoseria ha contestato il patron biancoverde De Cesare. Diversi i cori, anche con epiteti coloriti, lanciati dai supporters dei Lupi, come raccolto da TuttoC.com.