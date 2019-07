Avellino, De Cesare si dimette dal ruolo di amministratore delegato

© foto di Matteo Ferri

Grossa novità in casa Avellino. Come riporta SportChannel, l'amministratore delegato Gianandrea De Cesare si è dimesso dal proprio ruolo dopo la riunione mattutina. Una scelta presa di concerto al CdA del club irpino per non ostacolare il delicato processo di cessione del club. Al suo posto scelto Sandro Iuppa. Tutto questo tenendo presente che martedì i commissari valuteranno le offerte giunte per poi prendere una decisione sul futuro dell'Avellino.