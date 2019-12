© foto di Matteo Ferri

Il presidente dell’Avellino Luigi Izzo non ha digerito la decisione del direttore sportivo Salvatore Di Somma di comunicare il proprio addio con una nota personale anziché parlarne direttamente con la dirigenza irpina: “Leggere di riunioni intrise di falsità è qualcosa che mi ferisce e non accetto. Verso l'uomo e la bandiera Di Somma abbiamo sempre avuto il massimo rispetto. Pure ieri pomeriggio, con la collaborazione del direttore generale Aniello Martone, ho cercato di trovare un'intesa. Da uomo di calcio Di Somma sa bene che quando arriva una nuova proprietà si fa piazza pulita. - continua Izzo come riporta Il Mattino - Noi non lo abbiamo fatto e quando Di Somma insinua che abbiamo già il nuovo direttore sportivo dice il falso. Ma tant'è. Prendo atto di una comunicazione che in società non è ancora arrivata e mi limito a dire che, essendoci anche lasciati poche ore prima con l'impegno di risentirci, io avrei comunicato prima a Di Somma la mia decisione e poi alla stampa”.