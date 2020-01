Nel giorno della sua presentazione, in casa Avellino, il Ds Carlo Musa ha fatto anche il punto sul mercato. Queste le sue parole, riprese da tuttoavellino.it: "In questi mesi ho visionato alcune cose da addetto ai lavori. Il mercato di gennaio è lungo e particolare, cercheremo di portare la nostra idea di calcio, funzionale a quella di mister Capuano. Ci sono alcune uscite da concludere, ci sono delle regole da rispettare e quindi valuteremo alcune cose. Di Paolantonio e Parisi? Sono in scadenza il prossimo 30 giugno. Sono due calciatori importantissimi per l'Avellino e non sono assolutamente sul mercato. Nei prossimi giorni affronteremo il discorso rinnovo con gli agenti, se poi dovessero arrivare offerte irrinunciabili, la società valuterà il da farsi. Charpentier? Essendo un prestito internazionale non occupa uno slot, quindi non è prioritario sciogliere il suo prestito. Il suo infortunio ci ha privato di un elemento importante, quindi interverremo sicuramente in attacco".